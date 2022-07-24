Gülşen'in konserine kaymakamlık engeli! Şile'de sahne alacaktı

En son Ereğli'de sahneye çıkan şarkıcı Gülşen bugün Şile'de konser verecekti. Sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran ve birçok sanatçı tarafından eleştirilen Gülşen'in konseri bir gün önce Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Konser organizatörü de sosyal medyada bir açıklama yaparak konserin iptal edildiğini duyurdu.

"KONSER TARİHİ DAHA SONRA İLAN EDİLECEK"

İşletme tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23.07.2022 tarihinde saat 22:00 yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığımız tarafından izin verilmeyip 22.07.2022 tarihinde iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.