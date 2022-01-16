Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu!

Pop müziğin ünlü ismi Gülşen önceki akşam Cahide'de sahne aldı. Gülşen transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Son günlerde sahne kostümleriyle konuşulan Gülşen, yine çok iddialı bir seçim yaptı. Ünlü şarkıcının tarzı çok konuşuldu.

Gülşen şarkı ve dans şovlarıyla büyük beğeni topladı. Sahneye New Arrivals imzalı transparan bir elbiseyle çıkan Gülşen, kıyafet konusundaki iddiasını sürdürdü.

Gece boyunca hit olmuş şarkılarını seslendiren sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Gülşen'in transparan kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri 'bu kadarı fazla' derken bazıları ise 'tarzını çok beğendim' şeklinde yorum yaptı.