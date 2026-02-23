Gülseren Ceylan, Instagram\'da abonelik sistemini aktif etti

Ramazan ayında tesettüre girdiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, şimdi de dijital dünyadaki ticari adımlarıyla gündemde.

INSTAGRAM'DA ÜCRETLİK ABONELİK SİSTEMİNİ BAŞLATTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ceylan, Instagram'ın sunduğu ücretli abonelik sistemini başlattığını duyurdu. Bu kararla birlikte Ceylan, kendisini takip eden kitleye özel içerikleri sadece belirli bir ücret karşılığında sunacak.