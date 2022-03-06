Günay Musayeva Savaşa İsyan Etti! - Son Dakika
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Günay Musayeva Savaşa İsyan Etti!

06.03.2022 13:26
Günay Musayeva Savaşa İsyan Etti!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Azerbaycanlı manken Günay Musayeva, Ukrayna'da yaşananlara ve masum halkın yara almasına isyan etti.

Azerbaycanlı manken Günay Musayeva, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ünlü manken, "Biz Ukrayna ile 70 yıl kardeş ülke olduk zamanında. Bu savaş gerçekten çok etkiledi bizi. Olan masum insanlara oluyor. Bir anne olarak, bir insan olarak çok üzgünüm bu konuda. Söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Her gün TV'de haberi izlerken o çocukların ve o kadınların gözlerine bakamıyorum. Bir anne olarak içim parçalanıyor. Bir an önce bu savaşın durması gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

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