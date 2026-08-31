Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi - Son Dakika
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Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi
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Bir süredir hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Ece Seçkin, anne olmaya hazırlandığını ilk kez karnının belirginleştiği pozlarla gösterdi. Yaklaşık dört aylık hamile olduğu konuşulan ünlü şarkıcı, yeni dönemine ilişkin ilk görüntülerini paylaştı.

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikâh masasına oturan Ece Seçkin, son dönemde hamilelik iddialarıyla gündeme geliyordu. Hakkındaki haberler karşısında bir süre sessiz kalmayı tercih eden ünlü şarkıcı, sonunda hamileliğini gösteren ilk pozlarını verdi.

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Ece Seçkin’in hamileliğinde de ilk belirgin değişim ortaya çıktı. Yaklaşık dört aylık olduğu konuşulan ünlü şarkıcının karnının belirginleştiği görüldü. Seçkin’in verdiği pozlar, hamilelik sürecinin ilerlediğini ortaya koydu.

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Anne olmak için gün sayan Ece Seçkin’in bu özel dönemine ilişkin ilk görüntüleri, sevenlerinden gelen tebrik mesajlarıyla karşılandı. Ünlü şarkıcı ve eşi Çağrı Terlemez, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi

Geçtiğimiz Aylarda Kilo Vermişti

Ece Seçkin, geçtiğimiz aylarda kısa sürede verdiği kilolarla da gündeme gelmişti. Yaklaşık bir buçuk aylık süreçte hızlı şekilde zayıflayan şarkıcının değişimi dikkat çekmişti. Şimdiyse hamilelik süreciyle birlikte karnındaki belirginleşme öne çıktı.

Ece Seçkin, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Günlerdir Sır Gibi Saklıyordu! Ece Seçkin’den Hamilelik Pozu Geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Vay anasına niye saklamış ki bizde çok merak ediyorduk vallahi 0 0 Yanıtla
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