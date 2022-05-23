Gupse Özay-Barış Arduç Cephesinden Bomba Haber

Evliliklerini basından uzak yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında Çeşme'de evlenmişti.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ömür Sabuncuoğlu'na konuşan Özay, "3 ay sonra anne oluyorum" dedi.

Birsen Altuntaş ise çiftin kız bebek beklediğini öne sürdü.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, 1984'te doğdu. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı. TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya geldi. Barış Arduç aslen Arnavut göçmenidir ve Ordu Fatsalıdır. 'Onur' adında abisi ve 'Mert' adında kardeşi vardır.

1995 yılında aileyle birlikte Kocaeli'nin Gölcük ilçesine yerleşti. 1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi sonrasında Bolu'ya taşındı. Üniversite eğitimi için gittiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni adapte olamadığı için yarıda bıraktı. Barış Arduç lise mezunudur.

İyi bir yüzücü olan Barış Arduç, 8 yıl boyunca İstanbul Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.

Tiyatro oyuncusu Ayla Algan ile tanışmasının ardından oyuncu olmaya karar verdi. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Fotomodellik ve seslendirme çalışmalarında bulundu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2011 yılında şarkıcı Ömür Gedik'in 'Paramparça' adlı şarkısına çektiği klipte rol alarak yaşadı. Aynı yıl 'Küçük Hanımefendi' dizisinde 'Cenk' karakterini oynadı.

2015 yılında 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Ömer' karakteriyle sergilediği performansla dikkatleri üzerine geçti.

Beyazperdede ilk kez 2014 yılında 'Sadece Sen' sinema filmiyle yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI

1987 doğumlu olan Barış Arduç, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

2020 yılında oyuncu Gupse Özay ile evlendi.