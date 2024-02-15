Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin dizisinde buluşuyor - Son Dakika
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Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin dizisinde buluşuyor

Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin dizisinde buluşuyor

Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.

15.02.2024 13:46  Güncelleme: 13:50
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Ekranların sevilen isimleri Gürkan Uygun ile Melike İpek Yalova Mevzu Derin dizisinde buluştu. İkilinin yer alacağı dizi, TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doğan Ümit Karaca'nın yöneteceği Mevzu Derin dizisini Yusuf Reha Alp kaleme alıyor. Birinci sezon 10 Bölüm olarak tasarlanan dizinin mart ortasında sete çıkması planlanıyor. Mevzu Derin dizisinde Gürkan Uygun, kötülere savaş açan Ali Reşat adlı bir kabadayıya hayat verecek, Melike İpek Yalova da "Derin" rolüyle Ali Reşat'a eşlik edecek. Düşürüldüğü tuzak nedeniyle hapishaneye giren Ali Reşat'ın geri dönüş hikayesi etkili bir dille anlatılacak.

Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin dizisinde başrol oynayacak
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin dizisinde başrol oynayacak

Melike İpek Yalova, Gürkan Uygun, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin dizisinde buluşuyor - Son Dakika

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