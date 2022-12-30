Oyuncu Serenay Sarıkaya, partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı

30.12.2022 13:38

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Didem Soydan ile ilişkisini noktalayan Burak Deniz ile Şahmaran dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Sarıkaya'dan cevap gecikmedi.

"YILIN SON YANLIŞ HABERİ"

İkilinin setteki arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü ve gündeme gelmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan aşk iddiasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Burak Deniz ise hakkındaki aşk iddiasına sessiz kaldı.

Serenay Sarıkaya, partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Serenay Sarıkaya, partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
YORUMLAR
500
Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Serenay Sarıkaya, partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Sokak ortasında öldürülen Sinan Ateş'in son anları ortaya çıktı
17:06 Aydın'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Vali'den açıklama! İşte ilk belirlemelere göre olayın nedeni...
17:04 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya rest: Madem ki o kişi bir terörist alın götürün
16:59 Ali Koç kendisinden önce konuşan Erden Timur'u eleştirdi: Bu derbi öncesi kendini koruma
16:44 Ünlü dönerci zincirinin Aydın Nazilli'deki şubesinde patlama oldu! 7 kişi yaşamını yitirdi
16:38 Düğünden sadece üç gün sonra karısını kaynanasıyla aldattı
16:27 Cuma namazı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi
16:20 Hırsızlardan korkan adam parasını öyle bir yere sakladı ki! Tüm serveti saniyeler içinde yanıp kül oldu
16:12 Oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız'dan ayrıldı! Başrol oyuncuları arka arkaya veda paylaşımı yaptı
16:02 Yanlış namaz kavgasında gönüllü müezzin bıçakla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 17:27:11. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Serenay Sarıkaya, partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement