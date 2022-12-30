Oyuncu Serenay Sarıkaya, partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı

Geçtiğimiz haftalarda Didem Soydan ile ilişkisini noktalayan Burak Deniz ile Şahmaran dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Sarıkaya'dan cevap gecikmedi.

"YILIN SON YANLIŞ HABERİ"

İkilinin setteki arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü ve gündeme gelmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan aşk iddiasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Burak Deniz ise hakkındaki aşk iddiasına sessiz kaldı.