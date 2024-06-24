Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi

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Dünyaca ünlü anket platformlarından olan The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını ve Yaşayan En Yakışıklı Erkeği belli oldu.

LİSTEDE HANDE ERÇEL DE VAR

Yapılan oylamaya göre, Yaşayan En Güzel Kadın Oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Yakışıklı Erkek ise Zhang Zhehan seçildi. Çinli oyuncu Dilraba Dilmurat ikinci sırada yer alırken Hande Erçel ise üçüncü oldu. Son olarak Kirli Sepeti dizisinde rol alan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise The Netizens Report Dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının En Yakışıklı Türk Erkeği olarak listede yer aldı.