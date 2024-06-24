Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi - Son Dakika
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Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi

Dünyaca ünlü bir dergi tarafından yapılan oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını Sıla Türkoğlu, En Yakışıklı Türk Erkeği ise Halil İbrahim Ceylan seçildi.

24.06.2024 12:55
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Dünyaca ünlü anket platformlarından olan The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını ve Yaşayan En Yakışıklı Erkeği belli oldu.

LİSTEDE HANDE ERÇEL DE VAR

Yapılan oylamaya göre, Yaşayan En Güzel Kadın Oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Yakışıklı Erkek ise Zhang Zhehan seçildi. Çinli oyuncu Dilraba Dilmurat ikinci sırada yer alırken Hande Erçel ise üçüncü oldu. Son olarak Kirli Sepeti dizisinde rol alan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise The Netizens Report Dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının En Yakışıklı Türk Erkeği olarak listede yer aldı.

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi

Sıla Türkoğlu, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Turgay Aykac: Oylama yapanlar hiç güzel görmemiş galiba. 66 10 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz: Jüri metin Şentürk galiba 54 7 Yanıtla
  • Gursel kalen: Kim seçmiş ? Kime göre ? Saçma 44 5 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Beni görmedikleri için bise diyemicem bu konuda 25 4 Yanıtla
  • Gökay Özel: Daha neler Türkan şoray bu hanımdan 10 kat daha güzel 15 9 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı: Oylamayı kendi fanları yapmış galiba 17 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya: anca kendinizi kandirin 14 1 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin: Ferhat eser ne düşünüyor acaba bu konuda? 11 1 Yanıtla
  • Hakan Sahin: nası bir balon dur bu? 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Tok: Katılanlar arasında demek daha doğru olur, 4 0 Yanıtla
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