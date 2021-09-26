Güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star
'ın 03 Medya imzalı kod adı Suçlu dizisi sete çıkyor. Şenol Sönmez'in yöneteceği dizi Erkan Petekkaya
, Nehir Erdoğan
, Serkan Altunorak
, Emin Olcay
, Ayçin İnci
, Hivda Zizan Alp, Aslıhan Kapanşahin
ve Atakan Hoşgören'i buluşturdu. Dizide Ayşe isimli garsonun ölümü ve ardından yaşanacak olaylar ele alınıyor. Sessiz Çığlık adlı programı sunan televizyoncu Elif Karaca olayları aydınlatmaya çalışırken, gözüpek polis Ömer de cinayetin bir numaralı zanlısı Bora'nın peşine düşer. Dizide Elif'in avukat eşi Erdem Karaca'ya Serkan Altunorak hayat verirken, Erdem'in asistanı Aslı'yı ise güzel oyuncu Cansel Çekili oynayacak.