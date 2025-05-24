Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler'e açıldı - Son Dakika
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Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler'e açıldı

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Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler\'e açıldı
24.05.2025 11:44
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Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler\'e açıldı
Haber Videosu

Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Hadise, Maldivler'de tatile çıktı. Denizde yüzerken çekilen dar bikinili pozlarıyla sosyal medyada olay yaratan ünlü şarkıcı, cesur tarzıyla yeniden gündeme oturdu.

Bir dönem "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, bu ilişkiye geçtiğimiz aylarda tamamen nokta koydu. Çiftin arasındaki kıskançlık krizleri, sahne performanslarına yönelik rahatsızlıklar ve geçmiş açıklamalardan doğan gerilimler, zamanla ilişkiyi yıprattı.

Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler'e açıldı

İkili, sık sık tekrarlanan tartışmalar sonrası ilişkiyi daha fazla sürdüremedi. Hadise, aldığı kararla yolları kesin olarak ayırdı. Artık her iki taraf da farklı yönlere giderken, o defter tamamen kapandı. Hadise şimdi ise gündemi Maldivler'den sallıyor.

Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler'e açıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, bu kez Maldivler tatilinden paylaştığı bikinili karelerle gündem oldu. Turkuaz denizin ortasında yüzerken çekilen fotoğraflarında, tercih ettiği vücuda tam oturan dar bikini, takipçileri tarafından hem cesur hem iddialı bulundu. Bikininin kesimi ve vücudu saran formu, Hadise'nin fit fiziğini ön plana çıkarırken; pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler\'e açıldı

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Son Dakika Magazin Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler'e açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 003644:
    Türk milletini ilgilendiren bir olay değil 6 0 Yanıtla
  • 367236:
    arkadaş bu aşk ne oldu böyle ya her hafta insan aşık mı olur bir oradasın bir burada Maşallah Türkiye'de tanımadığın insan kalmadı 4 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    birini bulur 3 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    iyice büyüdüğü için Araplara gitmiştir 2 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    Doğru haber, “Hadise,sex defterini kapattı “ olacaktı. Yeni bir zengin buluncaya kadar mola verdi de olabilir… 0 0 Yanıtla
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