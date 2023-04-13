Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim

Bakan Koca "Bir isteğin var mı?" diye sordu, kız çocuğunun cevabı kahretti

Şarkıları ve sosyal medya hesabı paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiş ancak evlilikleri 5 ay sürmüştü. Bir süredir hayatında kimse olmayan Hadise, yeni şarkısı Feryat'ı dinleyicilerle buluşturmak için gün sayıyor.

"KIYIYA VURMAKTAN YORULUP FERYAT ETMEK İSTEDİM"

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. 14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni şarkısının tanıtımını yayınlayan Hadise, "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı... Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım... Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim... Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor... 14 Nisan Cuma günü sizinle..." dedi.