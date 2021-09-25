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Hadise Milano'da - Son Dakika

Hadise Milano'da

25.09.2021 08:43
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Pomellato'nun ikonik mücevheri Nudo'nun 20'nci yılı için düzenlenen parti, Milano'nun tarihi binası Galleria Meravigli'de gerçekleşti.

Pomellato'nun ikonik mücevheri Nudo'nun 20'nci yılı için düzenlenen parti, Milano'nun tarihi binası Galleria Meravigli'de gerçekleşti. Gecenin ev sahipliğini Pomellato Group CEO'su Sabina Belli ve Pomellato Kreatif Direktörü Vincenzo Castaldo yaptı.

Hadise Milano'da

Vincenzo Castaldo - Sabina Belli- Stephane Gerschel

Görkemli davete Hadise'nin yanı sıra Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Kat Graham, Prenses Matilde Borromeo, Leonie Hanne, Nataly Osmann, Alex Rivière, Viola ve Vera Arrivabene kardeşler gibi tanınmış isimler katıldı.

Hadise Milano'da

Kat Graham

Hadise Milano'da

Vera Arrivabene - Viola Arrivabene

Hadise Milano'da

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hadise Milano'da - Son Dakika Magazin


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