Hadise Milano'da

Pomellato'nun ikonik mücevheri Nudo'nun 20'nci yılı için düzenlenen parti, Milano'nun tarihi binası Galleria Meravigli'de gerçekleşti. Gecenin ev sahipliğini Pomellato Group CEO'su Sabina Belli ve Pomellato Kreatif Direktörü Vincenzo Castaldo yaptı.

Vincenzo Castaldo - Sabina Belli- Stephane Gerschel

Görkemli davete Hadise'nin yanı sıra Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Kat Graham, Prenses Matilde Borromeo, Leonie Hanne, Nataly Osmann, Alex Rivière, Viola ve Vera Arrivabene kardeşler gibi tanınmış isimler katıldı.

Kat Graham

Vera Arrivabene - Viola Arrivabene