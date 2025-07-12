Hadise\'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı

Ünlü şarkıcı Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde iki gün üst üste verdiği konserle hem müzikseverleri coşturdu hem de sosyal medyanın odağı haline geldi. Ancak konserin ikinci günü, sahnedeki dans performansı ve kıyafetiyle daha çok konuşuldu.

Pop müziğin dikkat çeken ismi Hadise, Harbiye konser serisinin ikinci akşamında da sahnedeki enerjisiyle beğeni toplarken, kıyafet tercihi ve sahne şovuyla izleyiciler arasında tartışma yarattı. Siyah transparan detaylı mini elbisesi ve sahneye koyduğu koreografi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, binlerce yorum aldı.

Hadise, sahnede kaldığı iki saat boyunca şarkılarını canlı olarak seslendirdi ve izleyenlere görsel bir şov sundu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, şarkıcıya özel olarak hazırlanan sandalye koreografisiydi. Şarkı aralarında yaptığı cesur dans figürleri, izleyicilerden bazıları tarafından alkışlanırken, sosyal medyada bir kesim ise performansı "fazla iddialı" buldu.

Hadise'nin konser görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Pek çok kullanıcı şarkıcının enerjisine ve sahne duruşuna övgü dolu yorumlar yaparken, bazı izleyiciler ise eleştirel bir tavır sergiledi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan yorumlarda, "Biz senin sesin için geliyoruz, erotik dansın için değil" benzeri mesajlar öne çıktı.