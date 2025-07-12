Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı

Haberin Videosunu İzleyin
Hadise\'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı
12.07.2025 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hadise\'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı
Haber Videosu

Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde üst üste verdiği konserlerin ikinci gecesinde cesur sahne performansıyla dikkat çekti. Siyah transparan mini elbisesiyle yaptığı sandalye koreografisi sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar "Biz seni sesin için dinliyoruz, erotik dansın için değil" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde iki gün üst üste verdiği konserle hem müzikseverleri coşturdu hem de sosyal medyanın odağı haline geldi. Ancak konserin ikinci günü, sahnedeki dans performansı ve kıyafetiyle daha çok konuşuldu.

Pop müziğin dikkat çeken ismi Hadise, Harbiye konser serisinin ikinci akşamında da sahnedeki enerjisiyle beğeni toplarken, kıyafet tercihi ve sahne şovuyla izleyiciler arasında tartışma yarattı. Siyah transparan detaylı mini elbisesi ve sahneye koyduğu koreografi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, binlerce yorum aldı.

Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı

Hadise, sahnede kaldığı iki saat boyunca şarkılarını canlı olarak seslendirdi ve izleyenlere görsel bir şov sundu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, şarkıcıya özel olarak hazırlanan sandalye koreografisiydi. Şarkı aralarında yaptığı cesur dans figürleri, izleyicilerden bazıları tarafından alkışlanırken, sosyal medyada bir kesim ise performansı "fazla iddialı" buldu.

Hadise'nin konser görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Pek çok kullanıcı şarkıcının enerjisine ve sahne duruşuna övgü dolu yorumlar yaparken, bazı izleyiciler ise eleştirel bir tavır sergiledi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan yorumlarda, "Biz senin sesin için geliyoruz, erotik dansın için değil" benzeri mesajlar öne çıktı.

Sosyal Medya, Magazin, Hadise, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye’den Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı

08:36
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
07:26
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
12:57
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:38
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
12:31
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı
Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı
12:20
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
12:12
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor
Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
12:10
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum
Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 09:01:35. #7.13#
SON DAKİKA: Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.