Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü

Mutluluklarını gözler önüne seren Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti tatil için gittikleri İzmir'de kaza geçirdi. Ölümden dönen ikilinin kaza sonrası ikilinin bir süre kendilerine gelemedikleri öne sürüldü.
Mehmet Dinçerler'in kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patlayınca, araç sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan Hadise'nin bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi.
Olay yerine giden polislerin ise, "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız.? Allah korumuş" dediği öğrenildi. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, başka araçla İstanbul'a döndü.
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