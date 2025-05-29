Hailey Bieber\'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Güzellik dünyasında dev satın alma! Hailey Bieber'ın 2022 yılında kurduğu ve kısa sürede global bir kozmetik markasına dönüşen rhode, 1 milyar dolarlık anlaşmayla ABD merkezli kozmetik devi e.l.f. Cosmetics tarafından satın alındı.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞUYOR

28 yaşındaki ünlü model ve girişimci Hailey Bieber, haberi 28 Mayıs Çarşamba günü Instagram hesabından duyurdu. Açıklamasında, "Rhode markasını kurarken en büyük hayalim, markamı dünya çapında daha fazla insana ulaştırmaktı. Şimdi bu hayal gerçek oluyor. Kendimi hiç olmadığım kadar heyecanlı ve hazır hissediyorum. rhode topluluğuna ve ekibime minnettarım. Bu yeni dönem hepimiz için daha da inanılmaz olacak!" Hailey, anlaşmanın ardından rhode'daki aktif rolüne devam edeceğini ve markanın yönetiminde yer alacağını ve aynı zamanda e.l.f. Beauty'nin stratejik danışmanı olarak görev alacağını da duyurdu.

EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Hailey'nin eşi Justin Bieber, eşinin bu büyük başarısını Instagram'da duyuru görselini paylaşarak kutladı. Yorumsuz bir destekle eşinin arkasında olduğunu gösteren Justin, takipçileri tarafından alkış topladı.