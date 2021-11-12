Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında nikâh masasına oturduğu Hakan Baş'la evliliğinde kriz yaşanırken Soral'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Önceki akşam Kuruşeşme'de görüntülenen Soral, "Hakan ile düşmanlığımız yok. Benim için değerli bir insan, yeri çok ayrı" dedi.
Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları hatırlatılan güzel oyuncu, "Keşke arkadaşlıklar bu tip iddialarla kirletilmese. Bu çok yıpratıcı! Hem de kişinin psikolojisini bozan bir durum" itirafıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftalarda özel hayatı hakkında konuşan Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık 3 aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru... Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Sizden de hassasiyet rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Hakan Baş'ın bir fenomenle görüntülenmesinin ardından Bensu Soral da Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı - Son Dakika Magazin