Yerel seçimlerde birçok tanınmış isim başkan adayı olarak magazin gündeminde kendisine yer buldu. Bu isimlerden birisi de yılların eskitemediği sanatçı Hakan Peker idi. Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İyi Parti'nin belediye başkan adayı oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile yaptığı düetle çok konuşulan Peker, bugün Safranbolu'da oyunu kullandı.
SANDIKTA KALDI
Ancak yerel seçimlerde İYİ Parti Safranbolu belediye başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker, seçimlerde umduğunu bulamadı. "Biz Safranbolu'yu Karadeniz'in incisi haline getireceğiz. Bize gelecekler görmeye" diyen Peker'e sandıktan 950'ye yakın oy çıktı.
Safranbolu'da kazanan isim yüzde 46,91 oy oranına ulaşan CHP adayı Elif Köse olurken, ikinci sırada ise yüzde 34,36 oy alan AKP adayı Ali Büyüközdemir yer aldı.
İyi Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,49'luk oy oranıyla listede kendine yer bulamadı.
Son Dakika › Magazin › Hakan Peker, Safranbolu'da belediye başkanlığı seçimlerinde umduğunu bulamadı - Son Dakika
Hakan Ural, daha önce Murat Kurum'un kazanacağını belirttiği İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ural, Kurum'un tarihi farkla kazanacağını söylemişti ancak sonuçlar İmamoğlu'nun lehine sonuçlandı. Ural, eleştirilere cevap vererek, aşağılayan zihniyete acıyarak gülüyor ve ayrışmadan, öfkelemeden ömürden zevk almaya çağrıda bulunuyor.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, seçim sonuçlarının açıklamasının ardından "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Tüm bekarlara selam olsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Teşekkürler Ankara' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.
Seren Serengil ve Sinan Akçıl arasında 'İmamoğlu-Kurum' gerginliği yaşandı. Akçıl'ın seçim sonrası yaptığı açıklamalara Serengil'den sert yanıt geldi. Serengil, Akçıl'ı döneklikle suçladı ve karakterinin zayıf olduğunu belirtti.
Davut Güloğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bazı şaibeli durumlar olduğunu belirtti ve seçmenlere teşekkür etti. Güloğlu, oy namusudur ve bu namusu her koşulda korumaya ant içtik dedi.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
Sık sık Murat Kurum'a verdiği destekle adından söz ettiren Sinan Akçıl, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından "Tek dileğim; 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" deyince Seren Serengil de "Sen ne dönek adamsın" diyerek tepki gösterdi.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, yüzde 53,69 oyla Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Denizli "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye Başkanlık yapacağım" dedi.
Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılarak Ankara Etimesgut'tan CHP adayı olan Erdal Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci oldu.
Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, Londra'da bir oyunculuk akademisi ve bir pr şirketi olduğunu belirterek, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Batur, oyuncuların yurt dışına yatırım yapmasını da değerlendirerek, Londra'ya olan ilginin arttığını ve emeğin karşılığının daha fazla alındığını ifade etti.
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