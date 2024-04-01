Hakan Peker, Safranbolu\'da belediye başkanlığı seçimlerinde umduğunu bulamadı

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Yerel seçimlerde birçok tanınmış isim başkan adayı olarak magazin gündeminde kendisine yer buldu. Bu isimlerden birisi de yılların eskitemediği sanatçı Hakan Peker idi. Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İyi Parti'nin belediye başkan adayı oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile yaptığı düetle çok konuşulan Peker, bugün Safranbolu'da oyunu kullandı.

SANDIKTA KALDI

Ancak yerel seçimlerde İYİ Parti Safranbolu belediye başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker, seçimlerde umduğunu bulamadı. "Biz Safranbolu'yu Karadeniz'in incisi haline getireceğiz. Bize gelecekler görmeye" diyen Peker'e sandıktan 950'ye yakın oy çıktı.

Safranbolu'da kazanan isim yüzde 46,91 oy oranına ulaşan CHP adayı Elif Köse olurken, ikinci sırada ise yüzde 34,36 oy alan AKP adayı Ali Büyüközdemir yer aldı.

İyi Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,49'luk oy oranıyla listede kendine yer bulamadı.