Hakan Sabancı İddiası Sonrası Olay Gönderme! - Son Dakika

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi.

Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından eski aşkı Şeyma Subaşı'na olay yaratan bir göndermede bulundu.

'MAYMUN' BENZETMESİ OLAY OLDU

Mohammed Alsaloussi paylaşımında "Ormandaki bir maymun bile tuttuğu dalı, diğerini sıkıca kavrayana kadar bırakmaz; yoksa düşer. Artık benim için daha fazla maymun yok!" ifadelerine yer verdi.

Mohammed Alsaloussi bu paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

Muhammed Al Saloussi kimdir?

Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.

Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı. Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan genç işinsanının adı bir dönem Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'la da anılmıştı.

Al Saloussi'nin ismi, yabancı basında Mart 2021'de çalıntı Ferrari haberleriyle yer aldı. 2019'da 1.4 milyon dolara aldığı Ferrari'nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.