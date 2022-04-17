Hakan Taşıyan'dan Sevenlerini Üzecek İtiraf: 'keşke Şarkıcı Olmasaydım' - Son Dakika

Karaciğer ve böbrek nakli olarak tekrar hayata dönen Hakan Taşıyan , Akşam Tv'den Yasemin İlan'ın sunduğu 'Akşam Yıldızı' ismli programına konuk oldu. Hakan Taşıyan 25 yıl önce 'Sensiz İki Gün' ardından da 'Güz Gülleri' şarkılarıyla müzik piyasasına giren ve büyük ses getiren Hakan Taşıyan, 2020 yılında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir buçuk yıllık bir tedavi sürecinin ardından da kadavradan karaciğer, kız kardeşinden de böbrek nakli olarak tekrar hayata döndü. Doktorların 'bir ay ömrü kaldı' dediği Hakan Taşıyan ikinci kez hayata başlamanın mutluluğuyla müzik piyasasına da hızlı bir dönüş yaptı. Söz ve müziği Yıldız Tilbe 'ye ait 'Böyle Halim' şarkısına bir de klip çekti. Akşam Gazetesi 'nden Yasemin İlan ile Akşam Yıldızı programında bir araya gelen Hakan Taşıyan yaşadığı sıkıntılı süreci, şimdiden sonra yapmak istediklerini, pişmanlıklarını ve bilinmeyenlerini anlattı. Manevi değişimini de içtenliğiyle dile getiren usta sanatçı Akşam Tv izleyicileri için bir de ilahi seslendirdi.

'HAYATTAN ALACAĞIM DERSİ ALDIM'

'Ölümle burun buruna geldiğiniz o günlerde 'keşke şunu yapsaydım ya da yapmasaydım' dediğiniz oldu mu?' sorusuna ise tüm içtenliğiyle şu şekilde cevap verdi: ' Ankara 'da doğup büyüdüm, 9 kardeşiz kalabalık bir aileyiz. Benim babam da müzisyendi, çok küçük yaşta onunla birlikte gece hayatının içine girdim, eğlence mekanlarının içinde geçti yıllarım. Engebeli bir yolculuğum oldu, zor şartlarda çalıştım gece alemi, müzikhollerde çalıştım. Pişkinlik verdi o hayat bana, alacağım dersi aldım ama keşke zamanım öyle geçmeseydi ona üzülüyorum. Yazık o zamanıma yazık, keşke böyle bir hayatım olmasaydı, mesleğim bana hastalık getirdi."

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

EN BÜYÜK UHDEM 'OKUYAMAMAK'

Okuyamamış olmanın da içinde büyük bir uhde olduğunu dile getiren Taşıyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışmak zorundaydım, müzik yaparak ailemin geçimini sağlama mücadelesi verirken okuyamadım, tıp eğitimi alabilirdim, bir hukukçu olabilirdim bir paşa, hakim, savcı olmayı çok isterdim. Oğlum 20 yaşında şimdi o askeri eğitim alacak, inşallah paşa olur, benim hayalimi o gerçekleştirir."

HACCA GİTMEK İSTİYORUM

'Ciddi bir hastalık atlattınız, şimdi yeniden başladığınız hayatınızda manevi anlamda bir değişim oldu mu sizde?' şeklindeki soru üzerine Hakan Taşıyan 'Kutsal topraklara gitmek istiyorum' dedi. Daha önce anne ve babası ile hac vazifesini yapmak istediğini ama babasının 6 yıl önce vefat ettiğini dile getiren Taşıyan 'Allah'ım gönlümü biliyor, şimdiden sonra annemle birlikte bu görevi yerine getirmeyi çok istiyorum. O kutsal topraklarımızı ziyaret etmek niyetindeyim. Bu dünya yalan dünya, nasip olur inşallah. Şeytana uymadan, rahmani bir hayat yaşayabilmek çok önemli. Allah'ıma çok teşekkür ediyorum hep dua ediyorum beni sağlığıma kavuşturduğu için" dedi. Çocukken kardeşleriyle birlikte kuran kurslarına gittiğini o zaman orada ilahiler okuduklarını söyleyen Hakan Taşıyan, Akşam TV izleyicileri için bir de ilahi seslendirdi.

HERKES ARABESK SÖYLEYEMEZ

Arabesk zor bir tarzdır, arabesk bir felsefedir, yaşantımızın sesidir, herkes söyleyemez. Gönül işidir arabesk söylemek, söylediinde burnunu sızlatmalı. Şaklabanlık yapıp güldürmek çok kolay ama insan ağlatmak çok zordur, o ayrı bir meziyettir.

MÜSLÜM FİLMİNDE OYNAMAK İSTERDİM

Kariyeri boyunca benzetildiği Müslüm Gürses 'e olan sevgi ve saygısıyla bilinen Hakan Taşıyan, "Müslüm Gürses'in filminden teklif gelseydi rol alabilirdim" dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü; 'Onu canlandırmak isterdim zaten, bizim hayatımız arabesk. Şimdiden sonra güzel bir dram filminden teklif gelirse oynamak isterim."

'PSİKOLOĞA GİTMİYOR, KUŞ SESİ DİNLİYORUM'

Hastalık döneminde ve sonrasında psikolojik destek alıp almadığını sorduğumuz Hakan Taşıyan'ın yüzünde bir gülümseme belirdi ve cevap verdi: 'Hiç ihtiyaç duymadım, tabletten kuş ve yağmur sesi açtırıyordum, onu dinledikçe kendimi daha iyi hissediyordum. Gerçi yağmur sesini uzun süre dinleyince insan üşüyor, gerçekten hemşireleri çağırıp bana battaniye getirmelerini istediğim zamanlar oldu. Kuş sesi dinlemek bende alışkanlık oldu hala dinliyorum.'