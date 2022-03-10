Hakan Ural canlı yayında isyan etti - Son Dakika
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Hakan Ural canlı yayında isyan etti

10.03.2022 11:29
Hakan Ural canlı yayında isyan etti

Neler Oluyor Hayatta programı sunucularından Hakan Ural yalan haberlere, nefret, kin dolu söylemlere sinirlendi.

Neler Oluyor Hayatta programı sunucularından Hakan Ural yalan haberlere, nefret, kin dolu söylemlere sinirlendi.

Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programında sosyal medyada ülke ve devlet hakkında yapılan olumsuz açıklamalara, yorumlara canlı yayında isyan etti. Yalan haberlere, nefret, kin dolu söylemlere ateş püskürdü.

Yorumları ile dikkat çeken Hakan Ural, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan haberler ile ilgili algı yönetimi yapanlara seslendi. Sitemini, "Deprem oluyor memleketin suçu var, sel oluyor devletin suçu var, devamlı bir memleketini aşağılama var ama bunların yanında gerçekler de var" dedi.

Tepki dolu sözlerine "Belli bir kitle var, iki yakanız bir araya gelmesin diye sözde tüm mağduriyetlerinizi satın alıp onları savunuyorum adı altında devletine ve milletine düşmanlar, bir tane iyi bir şey dediklerini duydunuz mu?" diye sordu. "Nefret, kin, asparagas bunlar bitmeyecek, milletine düşman bir hain ordusu, halkla bir alakaları yok, durmadan sosyal medyadan milletine kin kusuyorlar" sözleriyle isyan etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hakan Ural canlı yayında isyan etti - Son Dakika


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