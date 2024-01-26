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Hakan Ural, gözaltına alındı iddialarına açıklama yaptı - Son Dakika
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Hakan Ural, gözaltına alındı iddialarına açıklama yaptı

Televizyon programı sunucusu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Ural, evinde çocuklarıyla olduğunu ve herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Hakan Ural, gözaltına alındı iddialarına açıklama yaptı
26.01.2024 - 18:03,
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Hakkında çıkan gözaltına alındı iddialarına ilişkin Hakan Ural, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Televizyon programı sunucusu Hakan Ural hakkında çıkan gözaltına iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ural, "Arkadaşlar gözaltında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Hakan Ural, gözaltına alındı iddialarına açıklama yaptı - Son Dakika


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