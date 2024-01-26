Hakan Ural, gözaltına alındı iddialarına açıklama yaptı

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Hakkında çıkan gözaltına alındı iddialarına ilişkin Hakan Ural, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Televizyon programı sunucusu Hakan Ural hakkında çıkan gözaltına iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ural, "Arkadaşlar gözaltında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
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