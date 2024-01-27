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Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim - Son Dakika
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Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim

Daha önce yaptığı bir yorumdan dolayı dün sabaha karşı gözaltına alındığı konuşulan Hakan Ural sessizliğini bozdu. Gözaltına alınmadığını söyleyen Ural, "Aslanlar gibi çocuklarımla evde oturuyorum. Alnımız ak başımız dik" dedi.

Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
27.01.2024 - 08:55,  Güncelleme: 09:04
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Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında program yapan Hakan Ural'ın evine giden polisler, hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti. 2022 yılında yaptığı bir yorumdan dolayı hakkında gözaltı kararı bulunan Ural'ın emniyete götürüldüğü ileri sürüldü. Kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandıran şarkıcı, yaptığı açıklamada gözaltında olmadığını söyledi.

X hesabından açıklama yapan Hakan Ural, hakkındaki gözaltı iddiasını yalanlayarak "Arkadaşlar gözaltında filan değilim. Aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum. Alnımız ak, başımız dik. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim

NE OLDU?

Oda TV'de yer alan habere göre, Hakan Ural'ın dün sabah 05.00'te Beykoz'daki evine giden polisler hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakan Ural'ın adliyeye getirilmesi istenildiği de belirtildi.

Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Adam evde gözaltında çocukları tarafından Yanıtla 1 12

Hakan Ural, Televizyon, Magazin, Güncel, Son Dakika

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