Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar.. - Son Dakika
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Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..

24.05.2022 10:41
Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..

ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gülbahar, Azem ve Zümrüt'ün geçmişten gelen bağı bu bölümde ortaya çıktı.

ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim, dün akşam 7.bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir.

Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır.

AZEM VARLIĞINI YENİDEN HATIRLATMAK İÇİN DÜŞMANLARINA BÜYÜK BEDELLER ÖDETİR

Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir. Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar... Dostu Ömer Arif'i bile...

Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir.

Gülbahar, Azem ve Zümrüt... Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.

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SON DAKİKA: Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar.. - Son Dakika
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