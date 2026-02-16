Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı - Son Dakika
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin\'den dikkat çeken kitap paylaşımı
16.02.2026 17:45
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, Londra'dan yaptığı paylaşımda gündem yarattı. Model, okuduğu kitaptan alıntı yaparak ''Bu dünyadan sadece bir ziyaretçi olarak ayrılmak istemiyorum'' notunu düştü.

Hakkında devam eden uyuşturucu soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan Şevval Şahin, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Londra'dan yaptığı paylaşımda, okuduğu bir kitaptan alıntı yaparak, "Bu dünyadan sadece bir ziyaretçi olarak ayrılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı ve sosyal medyada tartışma yarattı.

Şahin, geçtiğimiz aylarda Londra'ya taşındığını duyurmuş ve bu hamlesi de gündem yaratmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, modelin hem taşınması hem de yaptığı paylaşımlar üzerine yorumlarda bulundu.

OKÇULUK VİDEOSU DA OLAY OLDU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Oxford'tan yaptığı okçuluk paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü modelin hedefleri vurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türkiye'ye dönüşüne ilişkin belirsizlik ise sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    evlen kal orda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
