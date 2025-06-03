Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı - Son Dakika
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Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

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Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı
03.06.2025 09:31
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Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı
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Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden ünlü oyuncu Halit Ergenç, çocuklarıyla birlikte katıldığı bir konserde çocuklarının izinsiz çekilen fotoğraflarına tepki gösterdi. Ergenç, 'Onları lütfen silin, daha 18 değiller' diyerek çocuklarının özel hayatına saygı gösterilmesini talep etti. Nazik fakat kararlı tavrıyla muhabirleri ikna etmeyi başaran Ergenç, çocuklarının görüntülerinin silinmesini sağladı.

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, gözlerden uzak sürdürdükleri aile yaşamlarıyla takdir topluyor. Üç çocukları Ali, Han ve Leyla ile medyadan uzak bir hayat tercih eden çift, özel hayatlarına dair hassasiyetleriyle tanınıyor.

İZİNSİZ FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Ünlü çiftin çocuklarının yüzü bugüne kadar sosyal medyada hiç paylaşılmadı. Bu duruma duyulan saygı, magazin dünyasında adeta yazılı olmayan bir kurala dönüştü. Son olarak, çocuklarıyla birlikte dünyaca ünlü müzik grubu Guns N' Roses'ın konserine katılan Halit Ergenç, konser çıkışında basın mensuplarının ilgisiyle karşılaştı. Ergenç ve Korel'in fotoğrafları izinsiz şekilde çekilince ünlü oyuncu kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

TAVRIYLA ALKIŞ TOPLADI

Her şeye rağmen sakinliğini koruyan Halit Ergenç, muhabirlere nazikçe yaklaşarak çocuklarının görüntülerinin kullanılmamasını rica etti. Kendine yakışır bir üslupla gazetecilere yaklaşan usta oyuncu, "Onları lütfen silin, çocuklar daha 18 yaşında değiller. Öyle bir şey kabul edemem" ifadelerini kullandı. Tatlı dili ve saygılı tavırlarıyla basın mensuplarını ikna eden Ergenç, bu davranışıyla bir kez daha örnek oldu. Sanat camiasında saygın bir yere sahip olan çiftin, özel hayatlarına gösterdiği bu özen ve iletişim tarzı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Halit Ergenç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • caps lock:
    Bu adam çok iyi oyuncu. Gezi olaylarında yıpratmaya çalıştılar. Başaramadılar. 29 29 Yanıtla
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