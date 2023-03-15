Sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer, sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu

Haluk Bilginer, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay alarak dün akşam 'Kundakçı' oyunuyla yine Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu.

Bilginer, sahne çıkışında arabasının içinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Usta oyuncu, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi. Tedbir amacıyla tiyatro salonu önünde bir ambulans bekledi.