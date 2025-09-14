Haluk Levent, 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde Coşkuyla Sahne Aldı - Son Dakika
Haluk Levent, 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde Coşkuyla Sahne Aldı

Haluk Levent, 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali\'nde Coşkuyla Sahne Aldı
14.09.2025 08:17  Güncelleme: 08:19
Denizli'de düzenlenen 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde Haluk Levent, binlerce hayranıyla buluşarak unutulmaz bir konser verdi. Festival boyunca devam eden etkinlikler büyük ilgi gördü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivalinde sahne alan Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent, ilçede 3 gündür devam eden festival coşkusunu doruğa ulaştırdı.

Çivril Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Perşembe gününden bu yana bir birinden renkli sanat, tarih ve tarım etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam eden festivalin üçüncü gününde Çivrillilerle buluşan Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent, meydanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını kalabalığın arasına kadar inerek seslendiren sanatçının performansı, büyük beğeni topladı. Dillere pelesenk olmuş şarkılarını elindeki Türk bayrağı ile söyleyen Haluk Levent'e eşlik eden kalabalığın coşkusu renkli görüntüler oluşturdu. Konserin sonunda eşiyle birlikte sahneye çıkan Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, ünlü sanatçı Haluk Levent'e hediye takdiminde bulundu.

Davetlerini kırmayan ünlü sanatçıya teşekkür eden Başkan Semih Dere, "Çivril Uluslararası 27. Elma Tarım ve Kültür Festivalimizin üçüncü gününde, Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent sahne alarak birbirinden güzel eserleriyle gönüllerimize dokundu. Hasta olmasına rağmen festivalimizde bizlerle olduğu için kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Festival coşkumuzu paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

