Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet\'in kopyası oldu

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Televizyon tarihinin en iddialı dizilerinin başında gelen Kurtlar Vadisi bir kez daha gündeme geldi. Dizinin hayranlarından olan bir anne, bebeğini dizideki Tombalacı Mehmet'e benzetti.

Hamilelik sürecinde Kurtlar Vadisi izleyen anne, bebeğinin fotoğraflarını paylaşarak "Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini" ifadelerini kullandı. Bebeğin Tombalacı Mehmet rolünü oynayan oyuncu Mehmet Çolak'a olan benzerliği ise görenleri hayrete düşürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken "Bire bir aynısı" ve "Umarım onun gibi iyi bir sanatçı olur" yorumunu yaptı.