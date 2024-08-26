Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'in kopyası oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'in kopyası oldu

Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet\'in kopyası oldu

Hamileliği boyuncu Türk televizyon tarihine damga vuran başarılı dizi Kurtlar Vadisi'ni izleyen anne, bebeğini Tombalacı Mehmet karakterine benzetti. Bebeğin rolü oynayan Mehmet Çolak'a benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

26.08.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Televizyon tarihinin en iddialı dizilerinin başında gelen Kurtlar Vadisi bir kez daha gündeme geldi. Dizinin hayranlarından olan bir anne, bebeğini dizideki Tombalacı Mehmet'e benzetti.

Hamilelik sürecinde Kurtlar Vadisi izleyen anne, bebeğinin fotoğraflarını paylaşarak "Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini" ifadelerini kullandı. Bebeğin Tombalacı Mehmet rolünü oynayan oyuncu Mehmet Çolak'a olan benzerliği ise görenleri hayrete düşürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken "Bire bir aynısı" ve "Umarım onun gibi iyi bir sanatçı olur" yorumunu yaptı.

Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'i kopyası oldu
Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'i kopyası oldu
Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'i kopyası oldu

Kurtlar Vadisi, Mehmet Çolak, Dizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'in kopyası oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Allah rahmet eylesin Haldun abi güzel adamdı Beşiktaş çarşıda maç öncesi selamlaşırdık koyu Beşiktaşlıydı altın gibi bir kalbi vardı onu özlüyoruz 26 10 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Realkarnasyon sonuçu olarak geri gelmiş... 6 6 Yanıtla
  • VillaUmut: İnş tombalacı olmaz, Pascal Nouma’ya demediğini bırakmamıştı bu ülke. 8 2 Yanıtla
  • Beykozlu: ::)) Harika ya 5 0 Yanıtla
  • Sirac cirik: Allahtan çoşkunu izlememiş 1 0 Yanıtla

16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'in kopyası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement