Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı - Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, şu sıralar ikinci çocuğuna hamile. Sosyal medya hesabından ilk kez hamilelik pozunu paylaşan oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu.

BİNLERCE YORUM ALDI

İkinci bebeği için gün sayan Sinem Kobal, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı karnı fotoğraflarla kutladı. İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz geldi. İkinci kez kız annesi olmak için gün sayan Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflara yorum yağdı. Kobal'ın bu pozları binlerce beğeni alırken birçok takipçisi de "Maşallah" yazmayı unutmadı.