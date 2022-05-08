Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı - Son Dakika
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Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı

08.05.2022 14:48
Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı

İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun Anneler Günü'ndeki bu fotoğrafına yorum yağdı.

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, şu sıralar ikinci çocuğuna hamile. Sosyal medya hesabından ilk kez hamilelik pozunu paylaşan oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu.

BİNLERCE YORUM ALDI

İkinci bebeği için gün sayan Sinem Kobal, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı karnı fotoğraflarla kutladı. İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz geldi. İkinci kez kız annesi olmak için gün sayan Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflara yorum yağdı. Kobal'ın bu pozları binlerce beğeni alırken birçok takipçisi de "Maşallah" yazmayı unutmadı.

Sinem Kobal'dan karnı burnunda Anneler Günü paylaşımı
Sinem Kobal'dan karnı burnunda Anneler Günü paylaşımı
Sinem Kobal'dan karnı burnunda Anneler Günü paylaşımı
Sinem Kobal'dan karnı burnunda Anneler Günü paylaşımı
YORUMLAR
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Anneler Günü, Sinem Kobal, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sinem Kobal'dan karnı burnunda 'Anneler Günü' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı - Son Dakika
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