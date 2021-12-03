Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!

Sen Çal Kapımı dizisinde rol almalarının ardından aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ünü Türkiye sınırlarını aştı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, Latin Amerika'nın Oscar'ı kabul edilen Produ Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Telenovela" ödülünün sahibi oldu.

Erçel ve Bürsin, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İkili İngilizce konuşarak teşekkür etti.

MF Yapım tarafından çekilen ve iki sezon, 52 bölüm olarak yayınlanan Sen Çal Kapımı yurt dışında destan yazıyor. Dizi öylesine beğenildi ki yurt dışında ödüllere layık görülüyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in de adını dünya çapında duyurmasını sağlayan Sen Çal Kapımı Latin American Produ Awards'ta "Yabancı dildeki en iyi dizi" seçildi.

Haberi alan Hande Erçel de Latin Amerika'daki hayranlarına teşekkür etmek için İngilizce bir mesaj yayınladı. Halen dilini geliştirmek için ABD'de bulunan ünlü oyuncu mesajında "Herkese merhaba, bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bize şans vermeye devam edin" dedi ve mesajını İspanyolca "muchas gracias" (çok teşekkürler) diyerek sözünü tamamladı