Hande Erçel ile ilgili haber olay yarattı

İngiliz Glamour
dergisinin süper model Thylane Blondeau
hakkında web sitesinde yayınladığı bir haber ortalığı karıştırdı. Dergi, modelin bağımsız eleştirmen TC Candler'ın 1990'dan beri her sene yaptığı 'Yılın en güzel yüzleri' listesinin 6 yaşındayken birincisi olduğunu, 2021'de bu unvanın Hande Erçel
'e gittiğini yazdı. Ancak derginin haberinde bir yanlışlık var. Çünkü 'Yılın en güzel yüzleri' listesi, 30 Kasım'da belli olacak.
Bu yanlış bilginin ardından Ürdün
'de bir site, "Glamour Hande Erçel'i 2021'in en güzel kadını ilan etti" şeklinde bir haber yaptı.
Yapılan haberler, Türkiye
'de de sosyal medyaya bu şekilde yansıdı. Oysaki Hande Erçel sadece TC Candler'ın listesine giren 100 adaydan bir tanesi.