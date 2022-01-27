HANDE ERÇEL İLE KEREM BÜRSİN AYRILIĞI SONRASI ŞOK İDDİA!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yaşadığı aşk magazin gündemini sıkça meşgul ediyor.

İlişkilerini ilk günlerde saklayan ve her defasında yalanlayan çiftin aşkı Maldivler'e tatile giderken el ele görüntülenmesiyle belgelenmişti.

Çiftin bir hafta önce sürpriz bir kararla yollarını ayırdığı öğrenildi.

"ARTIK DÖNÜŞ YOK"

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.

Önceki gün ise yeni bir iddia gündeme geldi.

Konuşulanlara göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacak.

KRİZE DEMET ÖZDEMİR Mİ NEDEN OLDU?

Özdemir'le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel'in ise sinirlendiği öne sürüldü.

HANDE'DEN TEPKİ GELDİ

Güzel oyuncunun, evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin'i "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek kapıdan geri çevirdiği de öğrenildi.

"Benim de haberim yoktu. yeni öğrendim" cevabı veren Bürsin'in, Hande Erçel'le araları açıldı. (Posta)