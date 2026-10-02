Hande Erçel Paris\'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Rol aldığı projelerin yanı sıra dünyaca ünlü markaların davetlerinde de boy gösteren Hande Erçel, Avrupa'daki moda maratonunu sürdürüyor. Milano Moda Haftası'nın ardından rotasını Paris'e çeviren oyuncu, bu kez tercih ettiği kıyafetle gündeme geldi.

PARİS'TE MİNİ ELBİSE TERCİH ETTİ

Erçel, Paris'teki davet için kırmızı ve siyah detayların öne çıktığı özel tasarım mini bir elbise tercih etti. Ünlü oyuncu görünümünü siyah çorap ve topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Paris sokaklarında objektif karşısına geçen Erçel, geceden farklı karelerini takipçileriyle paylaştı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncunun Paris'ten yayınladığı fotoğraflarda mini elbisesi ve tarzı öne çıktı. Erçel'in paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Son dönemde uluslararası moda etkinliklerinde sık sık boy gösteren Hande Erçel, Milano'nun ardından Paris'teki görünümüyle de dikkatleri üzerine çekti.