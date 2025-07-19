Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılık iddialarına boşa çıkardı

Son dönemde 'Aşkı Hatırla' dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez ekranla sınırlı kalmayan bir polemiğin odağında yer aldı. Dizi yayınlandıktan sonra Erçel'in sahneleri yalnızca sosyal medyada değil, Sabancı ailesinin de gündeminde yer buldu.

Magazin kulislerine yansıyan iddialara göre, Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, bu sahneleri uygun bulmadı ve oğluna "Bu ilişkiyi bir kez daha düşün" diyerek açıkça uyarıda bulundu. Ailenin babası Ömer Sabancı'nın ise daha temkinli davrandığı ve Hakan'a kamuoyu algısı konusunda dikkatli olması yönünde telkinde bulunduğu öne sürüldü.

Tüm bu gelişmelerin ardından çiftin arasının bozulduğu, hatta bir süre görüşmedikleri iddiaları gündeme geldi. Her iki taraf da sosyal medya paylaşımları ve yakın çevrelerine verdikleri mesajlarla sorun olmadığını dile getirse de, aralarındaki mesafenin gözle görülür olduğu konuşuldu.

BİRLİKTE LÜBNAN'A UÇTULAR

Tartışmaların ardından haftalar sonra çift haftalar sonra birlikte düğün törenine katıldı. Daha önce yurt dışında katıldığı davetlerde genellikle yalnız olan Hande Erçel, bu kez istisna yaptı. Ünlü tasarımcı Elie Saab'ın küçük oğlu Celio Saab ile Zein Qutami'nin Lübnan'daki görkemli düğününe Hakan Sabancı ile birlikte katılan Erçel, böylece ilişkilerinin yolunda gittiği mesajını da vermiş oldu.