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Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi - Son Dakika

Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi

18.12.2021 17:11
Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi

Şarkıcı Hande Yener, "Olmazsan Olmaz" şarkısını ilk defa Masquerade Club'te seslendirdi. Beyonce'un İVY Park adlı son koleksiyonundan dizleri açık bir eşofman tercih eden Yener, "Pop müziğin kraliçesi kim?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcının Edis itirafı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, "Valla taş gibiyim. Geçen bir takipçimde bunu yazmıştı" diyerek dikkat çekti.

"KİMSE BİRBİRİNİ KISKANMAMALI

Yener, "Pop müziği kraliçesi Gülşen mi yoksa Hadise mi?" sorusuna, "Verin gazı verin! Kimse birbirini kıskanmamalı. Eğleniyoruz sonuçta" dedi.

"EDİS, TARKAN'I SOLLADI"

"Pop müziği kraliçesi Gülşen mi yoksa Hadise mi?" sorusuna kaçamak cevap veren Yener, "Bence Edis, Tarkan'ın yerini aldı. Son dönemde sürekli üretiyor, konserleri de tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından sahneye çıkan Yener, Tepki ile birlikte "Olmazsan Olmaz" şarkısını seslendirdi.

Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi
Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi
Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi
Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi

Hande Yener, Hadise, Gülşen, Edis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hande Yener'den flaş Edis itirafı geldi - Son Dakika
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