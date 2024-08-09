Hande Yener, "Çıplaklardan rahatsızız" diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa - Son Dakika
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Hande Yener, "Çıplaklardan rahatsızız" diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa

Hande Yener, "Çıplaklardan rahatsızız" diyen kişiye patladı: İran\'a git, orada yaşa

Türk pop müziği dünyasının sevilen isimlerinden olan Hande Yener, sosyal medya hesabından "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temek akli melekeler yeterlidir" diyen kişiye verdiği yanıtla gündem oldu.

09.08.2024 14:03
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, kadınların çıplaklığından rahatsız olan bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"KADINLARDAN DEĞİL, ÇIPLAKLARDAN RAHATSIZIZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı X hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temek akli melekeler yeterlidir" ifadelerine yer verdi.

Hande Yener, 'Çıplaklardan rahatsızız' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa

"İRAN'A GİT, ORADA YAŞA"

Bu yoruma yanıt veren ünlü şarkıcı ise "Allah Allah! İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Hande Yener'in o cevabı;

Hande Yener, 'Çıplaklardan rahatsızız' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa

Sosyal Medya, Hande Yener, İran, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Yener, 'Çıplaklardan rahatsızız' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ramazan Gündoğan: Doğru demişsin Hande. 57 274 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Sen önce kendini düzelteceksin işine gücüne bakacaksın. Tabiki de giyinmenin bir sınırı ahlaki noktası var, bazı saçmalıklar özgürlük adı altında çok uç noktalara ulaştı gençlere çocuklara giyinme konusunda çok yanlış da örnek oluyor bu sözüm ona ünlüler . Ama insan önce kendisini ahlakını düzeltmeli başkasının yanlış yaptığını düşündüğün şeyi bahane göstererek yanlış yapmayı seçip suçu karşı tarafa atmamalı . Eğer inanıyorum diyorsan da tövbe haşa Allahı mı kandırıyorsun ! Önce kendi ahlakımız kendi dürüstlüğümüz 211 17 Yanıtla
  • Yusuf Gürbüz: Sevilen insan Hande yener mi ? Kaç kişi seviyor acaba? Bu mendevurun bu ülke halkına ne faydası var bu ülke için ne yapmış acaba? 190 19 Yanıtla
  • Bülent Gökçe: hande Türkiye'yi cok mu seviyormuş, şeriat gelecek diye kıyamet koparanlardan değil miydi o 127 17 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: LAFA BAKARIN DÜZGÜNHÜNMÜ KONUŞANA BAKARIM İNSANMI BOŞ BOŞ KONUŞUYOR 116 15 Yanıtla
  • fatih mazlum: Sen fransaya git orda yasa hande 115 10 Yanıtla
  • mehmet menteş: ne güzel bu ortalarda yoktu yinemi çıktı piyasaya 85 5 Yanıtla
  • Emosmaho null: ceza vermeyen adalet sistemini getirene laf edin İsviçre kanunları ile yönetiliyor ulke 59 7 Yanıtla
  • Emr e: Kendini yinetmeyi başarmak Taciz teşhir veya aşırı derecede gayrı ahlâkî tavırlarına hakim olamayan bir kişiden duyulacak söz alınacak nasihat değildir 52 4 Yanıtla
  • Hakan Yücel: sendemi sanatçısın eserlerinle gel .....böyle gündeme gelmek gerek yok böyle şeylere 47 3 Yanıtla
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