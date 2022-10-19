Hande Yener'den ilginç sözler: Estetik yaptırmak cep telefonu gibi bir şey - Son Dakika
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Hande Yener'den ilginç sözler: Estetik yaptırmak cep telefonu gibi bir şey

19.10.2022 08:42
Hande Yener'den ilginç sözler: Estetik yaptırmak cep telefonu gibi bir şey

Yaptırdığı estetiklerle sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Hande Yener, "Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu. Gençken değerlendirmek lazım, ben her zaman bakımımı yaparım ve tazelerim" ifadelerini kullandı.

Sürekli yaptırdığı estetiklerle ve sosyal medyada paylaştığı Photoshop'lu olduğu öne sürülen fotoğraflarıyla gündeme gelen 49 yaşındaki ünlü popçu Hande Yener, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi. Fotoğraflarında Photoshop olmadığını söyleyen Yener, estetiğe hiçbir zaman karşı olmadığını söyledi.

"TEKNOLOJİ ÇIKMIŞ KULLANMAYACAK MIYIM?"

İmaj olarak sürekli kendini yenileyen şarkıcı, "Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu. Gençken değerlendirmek lazım, ben her zaman bakımımı yaparım ve tazelerim. Alışverişten daha öte bu durum bizim için. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz. Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için" diye konuştu.

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Hande Yener, Photoshop, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Yener'den ilginç sözler: Estetik yaptırmak cep telefonu gibi bir şey - Son Dakika


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