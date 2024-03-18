Hande Yener\'in annesi yaşamını yitirdi

Şarkıları ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren Hande Yener'in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi.
DÜN TOPRAĞA VERİLDİ
12 yıl önce babasını kaybeden Hande Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin ölüm haberini vererek "Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim…
Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
2015 YILINDA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Hande Yener'in annesi 2015 yılında beyin kanaması geçirmişti. O dönem annesinin durumu hakkında konuşan şarkıcı, "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış.
Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım" demişti.
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