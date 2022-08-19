Kenan Doğulu'nun giydiği pantolona sosyal medyada olumsuz yorum yağdı - Son Dakika
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Kenan Doğulu'nun giydiği pantolona sosyal medyada olumsuz yorum yağdı

19.08.2022 10:27

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun Harbiye konserinde giydiği bol pantolon sosyal medyada olay oldu. Doğulu'nun beğenilmeyen kombini için çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Hezarfen ve Bumaya singlelarıyla adından söz ettiren Kenan Doğulu, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Son olarak Harbiye Açıkhava'da yüzlerce hayranıyla buluşan ve gece boyunca söylediği şarkılarla herkesi coşturan Doğulu, kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

ALAY KONUSU OLDU

Sahne kıyafetleriyle her daim adından söz ettiren Kenan Doğulu, son konserinde beyaz gömlek ve gri bol pantolon tercih etti. Doğulu'nun kıyafeti kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Şarkıcının kıyafetini hiç beğenmeyen kullanıcılar, "Köy kahvehanesindeki dedelere benzemiş" ve "Yenilikçi olacağım derken alemci dayılara dönmüş" yorumu yaptı.

Konserinde bol pantolon giyen Kenan Doğulu, alay konusu oldu

İşte Kenan Doğulu'nun kombini için yapılan bazı yorumlar...

Konserinde bol pantolon giyen Kenan Doğulu, alay konusu oldu
YORUMLAR (2)
  • Naci Kuru: Tumer metinede pantalonun gerisi nerde diye dalga gecmislerdi. Simdi herkes o dar pacasi eksik tayt gidiyor. Herkes asteriks olmus kenanan laf atiyor Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Kenan Doğulu, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan Doğulu'nun giydiği pantolona sosyal medyada olumsuz yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan Doğulu'nun giydiği pantolona sosyal medyada olumsuz yorum yağdı - Son Dakika
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