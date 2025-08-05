Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı\'nın platformundan ayrıldı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, "Konuşanlar" programını yeni sezonda Exxen platformunda sürdürmeyecek. Türkiye'nin en çok izlenen dijital içeriklerinden biri olan Konuşanlar'ın yeni sezonda başka bir adreste olması bekleniyor.

"YENİ SEZONDA EXXEN'DE OLMAYACAĞIZ"

Sosyal medyadan açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen'de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" diyerek Exxen'den ayrıldığını doğruladı.