Hasan Can Kaya\'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya'nın test sonucu negatif çıktı. Kaya'nın gözaltı sürecinin ardından yaptığı "Masumiyetim tescil edilecek" açıklaması, resmi raporla doğrulandı.

UYUŞTURUCU MADDE İZİNE RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı laboratuvar analizleri sonucunda, Hasan Can Kaya'dan alınan numunelerin negatif çıktığı açıklandı. Raporda, ünlü komedyenin vücudunda herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde izine rastlanmadığı resmen belgelendi.

"EMİNİM" DEMİŞTİ

Serbest bırakıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapan Kaya, "Hayatımda sigara dahi kullanmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya şu ifadeleri kullanmıştı: "Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum."