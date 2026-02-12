Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı - Son Dakika
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

12.02.2026 21:11
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kapsamında gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi vermişti. ''Hayatımda sigara dahi kullanmadım'' diyen Kaya'nın test sonucu negatif çıktı.

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya'nın test sonucu negatif çıktı. Kaya'nın gözaltı sürecinin ardından yaptığı "Masumiyetim tescil edilecek" açıklaması, resmi raporla doğrulandı.

UYUŞTURUCU MADDE İZİNE RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı laboratuvar analizleri sonucunda, Hasan Can Kaya'dan alınan numunelerin negatif çıktığı açıklandı. Raporda, ünlü komedyenin vücudunda herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde izine rastlanmadığı resmen belgelendi.

"EMİNİM" DEMİŞTİ

Serbest bırakıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapan Kaya, "Hayatımda sigara dahi kullanmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya şu ifadeleri kullanmıştı: "Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • DalaVere DalaVere:
    kral adam, yetenekli bir dahi 29 16 Yanıtla
  • İbrahim Binici İbrahim Binici:
    akıllı adam 26 6 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    kıymetli bir komedyen diyaloğu ve esprileri gerçekten de müthiş kendi adıma izlemekten keyif alıyorum diyebilirim… 9 8 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Kafasını yediler yiğidin ellerinde kaldı 6 6 Yanıtla
  • szea14Cakir szea14Cakir:
    neye göre bu insanlara itibar süikasti yapılıyor çok ilginç 5 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
