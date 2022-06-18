Eskişehir'de Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren ünlü saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz, Melike Öztürk ile dünya evine girdi. Hasan Polatkan Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine Yılmaz'ın yakınları katıldı. Şahitlerin Betül Çınar ve Emre Sungur olduğu nikahı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe kıydı. Melike Öztürk, Yılmaz ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Hasan Hüseyin Yılmaz'ın mutlu günü - Son Dakika

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