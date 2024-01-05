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Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı - Son Dakika
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Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında bir izleyici, ihtiyaç sahipleri için kullanılmak üzere 8 kilo altın bağışladı.

05.01.2024 - 08:45,  Güncelleme: 08:50
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında görülmemiş bir yardım bağışı yapıldı. Hayırsever bir izleyici programdaki ihtiyaç sahipleri için kullanılması için 8 kilo altın bağışladı.

ESRA EZMECİ'NİN AĞZI AÇIK KALDI

29 yıldır babasının görmediği için programa katılan Sezer Arslan'a yardım etmek için yayına bağlanan yardımsever hem ev hem de iş sözü verdi. Antalya Alanya'dan bağlanan iş insanı Almanya'da yatırımlarının olduğunu belirterek Esra Ezmeci'ye ilginç bir teklifte bulundu. Yıllardır birikim yaptığını belirten iş insanı 16 milyon lira değerindeki 8 kilo altını programa bağışlamak istedi. Ezmeci'ye "Gelin bu altınları ihtiyaç sahiplerine birlikte dağıtalım" teklifinde bulunan iş insanı ağızları açık bıraktı. Ezmeci'nin şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

Hayırsever izleyici, Esra Ezmeci'nin programına 16 milyon değerindeki 8 kilo altın bağışladı
Esra Ezmeci\'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: at yalanı seveyim inananı :) Yanıtla 23 0

Esra Ezmeci, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı - Son Dakika
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