Hayko Cepkin, Yozgat\'ta İlk Konserini Verdi

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen SORF4EST yaz festivalinin 2'nci gününde sahne alan Hayko Cepkin, memleketinde gerçekleştirdiği ilk konserde 'Yozgat Sürmelisi'ni seslendirdi.

Sorgun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen SORFEST yaz festivali, 2'nci gününde Hayko Cepkin'in konseriyle devam etti. Cepkin, Şakir Efendi Şehir Meydanı'na kurulan dev sahneden, binlerce hemşehrisiyle buluştu. Memleketinde ilk kez konser veren Cepkin, bağlama eşliğinde Yozgat'ın yöresel türküsü 'Yozgat Sürmelisi'ni de seslendirdi.

'UNUTULMAZ BİR HATIRA'

Daha önceden aile vesilesiyle ve müzisyen olduğu dönemde çaldığı diğer gruplarla Yozgat'a gelme şansı bulduğunu belirten Hayko Cepkin, yaklaşık 20 yıl sonra kendi ismi ile Yozgat'ta ilk kez konser verdiği için mutlu olduğunu söyledi. Cepkin, "Aslında bizim için de bir beklenti ve hayalin hayata geçmesi gibi bir şey. Çünkü gelmek ayrı, burada ailemizin, dostlarımızın olması ayrı ama kendi ismimle projemle ve müziğimle böyle büyük, devasa ve görkemli bir sahnede buranın gençlerine, büyüklerine ulaşmak benim için çok kıymetli ve unutulmaz bir hatıra" ifadelerini kullandı.

'BAĞLAMA ÜSTADIMIZI DA YANIMIZDA GETİRDİK'

Hem halk konserlerinde hem de biletli konserlerinde aynı sahne performansını sergilediklerini aktaran Cepkin, "Bugüne kadar burada, bu sahnede kim var olduysa çok emin olabilirler ki çok başka bir şey seyredecekler. Bundan biz eminiz. Onun dışında tabii ki buranın bize göre ailemizde de 'Milli Marş' diye geçen 'Yozgat Sürmeli'sini dillendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bağlama üstadımızı da yanımızda getirdik" diye konuştu.

Cepkin'in hemşehrisi olduğunu aktaran Gülhan Yıldız, sahnede Yozgat yöresine ait bir türkü seslendirmesini de istediğini söyleyerek, " Neşet Ertaş'ın 'Köprüden Geçti Gelini' ile bazen de Hayko Cepkin'in 'Bertaraf Et'i ile birleşir ruhlar. Bir sürü insanı farklı dinden, kültürden bir araya getirebilen sanatçıların hepsine selam olsun. Türk müziğine farklı bakış açısı getirmesi, insanın içindeki o haykırışı ortaya çıkarması güzel bir şey. Çocuğumun sayesinde hayatımıza girdi. Hatta iki sefer umreye giden dedesi, babaannesi bile Hayko dinliyor" dedi.