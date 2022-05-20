Hayranlarını Şaşırttı! Onu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz

Katar'ın yanı sıra dünyanın 10 ülkesinden en önemli markaların da içinde bulunduğu 500 katılımcının geldiği 18. Doha Mücevher ve Saat Fuarı'na davet edilen Fahriye Evcen, Katar'ın Dünya Kupası için özel hazırlanan stadyumunun tanıtımına da katıldı.

SAHADA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Basının ve katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fahriye Evcen, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda maçların oynanacağı 974 Stadyumu'nda şut çekti.

Dünyanın en gelişmiş ve modern stadlarından biri olarak kabul edilen 40 bin kişilik stadyum, 974 adet gemi konteynerından ve geri-dönüşüm mantığı ile lego gibi inşa edilmiş olup, 2022 Dünya Kupası'nda hizmet verdikten sonra, stadyumu olmayan bir ülkeye hibe edilecek.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Fahriye Evcen aslen Samsun Bafralıdır fakat baba tarafından Yunanistan Kavala, anne tarafından Çerkes kökeni vardır.

Verdiği bir röportajda, Almanya'da yaşadığı dönemde ailesiyle birlikte zor günler geçirdiğini söyledi. 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler, Solingen şehrinde Türkler'in yaşadığı evleri kundaklamaya başlayınca dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttular.

Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterini oynayarak yaşadı.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Necla' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İlk sinema filmi deneyimini 2007 yılında 'Cennet' adlı filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

FAHRİYE EVCEN ÖZEL HAYATI

1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, 2022 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Evcen, 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile evlendi. Çiftin 'Karan' (d.2019) adında bir oğlu bulunuyor.