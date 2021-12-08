Hazal Kaya ikinci kez anne oluyor! Bebeğin adı şimdiden belli!

Geçtiğimiz günlerde minik oğulları Fikret Ali'nin 2. yaş gününü kutlayan oyuncu çift Ali Atay ve Hazal Kaya'dan bomba bir haber geldi.

Hazal Kaya'nın hamile olduğu ve ikinci çocuklarının adını bile şimdiden belirledikleri öğrenildi. Ünlü çift doğacak çocuklarına Deniz ismini verecek.

Bu arada Ali Atay da bu haberi Twitter hesabından "Çok mutluyum lan" diye paylaştı. Paylaşıma eşi Hazal Kaya'nın kalp koyması dikkat çekti.