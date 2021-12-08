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Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı - Son Dakika

Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı

08.12.2021 13:07
Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı

2019 yılında evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Ünlü çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika gelişmesinin perde arkası...

Geçtiğimiz günlerde minik oğulları Fikret Ali'nin 2. yaş gününü kutlayan oyuncu çift Ali Atay ve Hazal Kaya'dan bomba bir haber geldi.

Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu öne sürüldü.

Ali Atay'ın, "Çok mutluyum lan" tweeti sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma eşi Hazal Kaya'nın kalp emojisi koyması dikkat çekti.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Hazal Kaya'nın yakın çevrsine yaptığı açıklamada, "Hamile değilim" dediği öğrenildi.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Ali Atay, Leyla ile Mecnun dizisinin üçüncü sezonu için kolları sıvadıklarını açıklamıştı.

Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı
Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı
Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı
Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı

Hazal Kaya, Ali Atay, Bomba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinde flaş gelişme! Resmen açıkladı - Son Dakika
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