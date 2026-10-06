Hazal Kaya'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hazal Kaya'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti

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Hazal Kaya\'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti
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Hazal Kaya, 2024 yılında köpeği Sherlock'u kaybetmesinin ardından bir kez daha aynı acıyla sarsıldı. Köpeği Murphy'nin ani ölümünü duyuran ünlü oyuncu, “Sherlock'u da öp görürsen... Seninle yaşamak çok güzeldi” sözleriyle veda etti.

Hazal Kaya, uzun süredir hayatının bir parçası olan köpeği Murphy'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, Murphy'ye duygusal sözlerle veda ederken daha önce kaybettiği köpeği Sherlock'u da anarak, “Sherlock'u da öp görürsen” ifadelerini kullandı.

HAZAL KAYA KÖPEĞİ MURPHY'Yİ KAYBETTİ

Oyuncu Hazal Kaya, köpeği Murphy'nin ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Murphy'nin ani kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Kaya, birlikte geçirdikleri yılları ve köpeğinin hayatındaki yerini anlattı.

Kaya, Murphy'nin yeni evlerine alıştığını ve kendilerini de adeta yerleştirdiğini belirterek, kaybın beklenmedik olduğunu dile getirdi.

“MURPHY CANIM GİTTİ. ANİDEN”

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Murphy canım gitti. Aniden. Bizi yerleştirdi, evi kontrol etti, kendince emin oldu sanki burada iyi olacağımızdan. Ve gitti” sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Hazal Kaya'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti

Kaya, Murphy'nin son günlerinde rahatsızlandığını da belirterek onu veterinere götürdüklerini ancak kısa süre sonra ölüm haberini aldıklarını söyledi.

“BEN DE ONU SON GEZDİRDİĞİM SOKAKTAKİ CAM KIRIKLARINA TUTULDUM”

Murphy'nin ölüm haberini aldığı anı da anlatan Hazal Kaya, “Ödüm kopmuştu Murphy camlara basmasın diye. Oğlum gitti, camlar aynı yerde duruyor. Bence haksızlık” ifadelerini kullandı.

Murphy'nin uzun uzun uzaklara dalmasıyla bilindiğini anlatan oyuncu, onun ne düşündüğünü hep merak ettiklerini söyledi.

Hazal Kaya'nın acı günü! Köpeği Murphy hayatını kaybetti

“SHERLOCK'U DA ÖP GÖRÜRSEN”

Hazal Kaya, paylaşımının sonunda Murphy'ye seslenerek duygusal bir veda etti. Köpeğini “evimizin beyefendisi, nazik koruyucusu” sözleriyle anlatan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bitmeyecek bir hasret daha bize... Sherlock'u da öp görürsen... Seninle yaşamak çok güzeldi. Seni çok seviyorum canım oğlum...”

Kaya'nın sözleri, 2024 yılında hayatını kaybeden diğer köpeği Sherlock'u da yeniden hatırlattı.

Hazal KayaMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • çiğdem çetin çiğdem çetin:
    memlekette başka haber kalmadı gerçi sizin suçunuz değil sizi takip edende suç 6 0 Yanıtla
  • Rafet Ceylan Rafet Ceylan:
    Bunun haber değeri olan durum neresi son dakika haber yayın müdürü bu haberi yapanın kulağını gidiklayin bu kadar basit haber sunmasinlar.. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    ADMİN BOŞ HABERLER YAPMAYI NE ZAMAN BIRAKACAKSIN? 0 0 Yanıtla
  • c9t2xjrp2q c9t2xjrp2q:
    saçmalamaya başladın son dakika 0 0 Yanıtla
  • Tahsin Temur Tahsin Temur:
    Ulan bu haberi yapan kim milletin aklıyla mı oynuyorsunuz ya son dakika haberi önemli bir şeymiş gibi insanlara bu haberi mi sunuyorsunuz Allah sizi akıl fikir versin 0 0 Yanıtla
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