Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu - Son Dakika
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Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu

07.04.2022 18:16
Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu

TRT 1 dizisi 'Kasaba Doktoru', 8 Nisan Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlayacak. Şehre uzak bir hastanede yolları kesişen üç idealist doktorun hikayesini konu alacak yapımın başrol oyuncularından Hazal Subaşı, idealist doktor Leyla Erpek'e hayat verecek.

Yapımını ARC Film'in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun gerçekleştirdiği; yayınlanan tanıtımları ile büyük heyecan uyandıran yeni dizi 'Kasaba Doktoru' 8 Nisan Cuma akşamı TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İzlenme rekorları kıran tanıtımları ile şimdiden ekranların yeni fenomeni olacağının sinyallerini veren 'Kasaba Doktoru', zengin oyuncu kadrosu ile henüz yayına girmeden dahi çok konuşuldu. Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi'nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak dizinin başrol oyuncularından Hazal Subaşı, 'Kasaba Doktoru'nda işine aşık idealist doktor Leyla Erpek karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.

Güzelliği ve işine olan tutkusuyla çalışma arkadaşlarının gözdesi olan Leyla, bir hastayı kurtarma ihtimali çok az dahi olsa önünü ardını çok düşünmeden eyleme geçen bir doktor. Aldığı ceza ve uyarılara rağmen bildiğinden şaşmayan Leyla, acil serviste bambaşka biri oluyor. Aile ve özellikle de baba özlemi hiç bitmeyen Leyla için Uluçınar Hastanesi çalışanları bir aile gibidir.

'Kasaba Doktoru'nun zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

'Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

'Kasaba Doktoru' 8 Nisan Cuma TRT 1'de başlıyor.

Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu
Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu

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Hazal Subaşı, Nisan, Trt 1, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu - Son Dakika


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